Palermo, i convocati di Inzaghi per la sfida contro il Mantova: out Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo lecce 2-0 (5) pierozzi

Il Palermo si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Mantova, in programma domani alle ore 17.15. Il tecnico rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la partita, con Niccolò Pierozzi costretto a dare forfait a scopo precauzionale.

Il calciatore non sarà a disposizione a causa di un trauma contusivo alla spalla e domani svolgerà un allenamento differenziato al Palermo CFA.


Sono 22 i giocatori convocati da Inzaghi per l’impegno contro i lombardi. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Perin, Nespola, Fortin.

Difensori: Augello, Bani, Peda, Ceccaroni, Bozzolan, Cassandro, Magnani.

Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Hernani, Estevez, Mazzitelli.

Attaccanti: Vavassori, Gyasi, Johnsen, Pohjanpalo, Gabrielloni.

L’assenza di Pierozzi rappresenta dunque l’unica indisponibilità comunicata dal club per la gara contro il Mantova, con Inzaghi che potrà contare sul resto dei calciatori inseriti nella lista dei convocati.

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