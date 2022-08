L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’arrivo di Vido al Palermo, atteso nei prossimi giorni.

C’era ancora un tassello mancante e il Palermo lo ha individuato con 72 ore di anticipo rispetto alla chiusura del mercato. Serviva una pedina in attacco per chiudere il cerchio dei rinforzi, un’alternativa a Brunori che potesse arricchire la scelta in attacco e agli uomini di mercato rosanero sono andati dritto su Luca Vido.

Il nome estratto dalla lunga lista al vaglio in Viale del Fante, dove, nelle ultime quarantott’ore, la task force di mercato ha fatto una serie di riflessioni su profili diversi, considerando età e costi, per poi convergere sulla punta dell’Atalanta. Il duo targato City Group Rinaudo-Zavagno nel dilemma tra esperienza o gioventù, per il vide Brunori, alla fine ha optato per un giovane esperto e Vido rappresenta l’estrema sintesi della doppia esigenza, perché ha 25 anni, un’età di mezzo, ma può contare su diversi campionati di serie B alle spalle. Inoltre, fatto da non trascurare arriverà in prestito per un anno, la formula migliore per il Palermo, dopo l’imponente campagna acquisti che, dopo l’arrivo di Corini, ha comportato dei costi e un’erosione del budget già rivisto con il cambio in panchina.