Il Palermo è sceso in campo nel pomeriggio per la consueta amichevole del giovedì che oggi ha visto i rosanero affrontare gli allievi della scuola calcio “Terzo Tempo”. Per Pergolizzi, c’è stata l’occasione per provare ancora la difesa a tre composta da Crivello, Lancini e Peretti. Plausibile dunque che in vista della sfida contro il Roccella si giocherà con il 3-5-2 o il 3-4-3 dato che mancheranno sia Vaccaro che Doda.