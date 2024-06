Palermo, Gardini: «La valorizzazione del marchio è fondamentale, nostra visione va oltre al risultato sportivo in campo»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, l’amministratore delegato dei rosanero, Giovanni Gardini, ha risposto a dieci domande. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il Palermo sta crescendo anche come brand a livello internazionale, quanto è importante?

«Il campo traina risultato in tutte le altre aree, il risultato sportivo è fondamentale. Oggi senza quello che viene dopo il campo non si può fare calcio. La valorizzazione di quello che è il marchio è fonamentale, oggi c’è una visibilità che il mondo del calcio ha di tutto quello che ruota attorno e oggi abbiamo il dovere di trasferire a tutti questi, anche perche abbiamo una meravigliosa storia di raccontare ogni giorno. Abbiamo avuto la fortuna di tornare allo sponsor Puma e questo ci ha permesso di andare a Parigi per la settimana della moda, in vetrina in tutto il mondo, senza dimenticare il territorio. Abbiamo una visione molto più ampia quindi se vogliamo fare il calcio di una certa dimensione sicuramente il risultato sportivo è importante ma tutto il resto è anche importante e va valorizzato attraverso un linguaggio nuovo, nel mondo oggi conoscono e vivono il Palermo, non siamo una città che chiude i propri confini, abbiamo la fortuna di rappresentare un popolo che è in tutto il mondo e anche questo popolo bisogna parlare anche con nuovi modi di comunicare. Sono cose fondamentali per rendere la città più forte e per farlo bisogna avere una visione oltre al risultato sportivo in campo».