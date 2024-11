Palermo Futsal Club, vittoria e tre punti per Gentile: sabato scontro per il primo posto

Un’altra vittoria per il Palermo Futsal Club che ha la meglio tra le mura amiche, eccezionalmente al Sole 2, contro il Sicilia Futsal. Risultato finale di 7-2 per la compagine rosanero che è sempre più al primo posto, a pari punti con il Pioppo Futsal. Vittoria che porta la firma di capitan La Fiura (doppietta), Franco, Nicchia, Vivarelli, Faia e Fiorentino. Rosanero che salgono a quota 15 punti in classifica facendo 3 su 3 in casa; partita quasi mai in discussione e quinto successo con il ritorno al gol del capitano La Fiura.

Il primo tempo si apre con la rete dopo appena 90 secondi di gioco che porta il timbro del capitano La Fiura. Palla in mezzo di Franco e tiro con il piattone destro che si insacca in porta battendo il portiere avversario. I rosanero attaccano ancora e trovano la trama vincente al minuto 16 con uno schema su punizione: Chinnici per Franco che va in gol. La riapre il Sicilia Futsal con Interisano sotto porta ma riecco ancora la rete del Palermo con il tocco morbidissimo di Fiorentino che insacca alle spalle di Liuzza chiudendo la prima frazione.

Secondo tempo che evidenzia subito la rete degli ospiti con Evola, il quale sfrutta il quinto di movimento per riportare i suoi sotto di una rete. Il Palermo rischia il giusto con Faia che prima chiude la porta e poi si inventa una giocata sensazionale calciando dalla propria porta direttamente nella rete avversaria. Poker rosanero che dura poco con La Fiura, Vivarelli e Nicchia che siglano una rete ciascuno chiudendo definitivamente la partita.

Altra vittoria per la squadra allenata dal tecnico Natale Gentile che adesso si prepara ad una settimana di fuoco in vista della sfida per il primo posto contro il Pioppo Futsal. Entrambe le formazioni, difatti, si ritrovano al primo posto in classifica con 15 punti e questo sabato, alle ore 15:00 al Pala Don Bosco, metteranno in scena il match valevole per la vetta in solitaria.