Coppa Italia, rimonta e passaggio del turno: il Palermo C5 travolge 6-1 il 3M

Missione compiuta: il Palermo Calcio a5 ribalta nettamente il 2-1 della gara di andata e, nel return match, si impone con un roboante 6-1 contro il 3M Calcio a5 aggiudicandosi il passaggio del turno in Coppa Italia.

Prestazione superlativa della squadra guidata da coach Rizzo che, al triplice fischio, merita gli applausi scroscianti del pubblico presente al Pala Don Bosco.

PRIMO TEMPO:

Ritmi altissimi, sin dalle prime battute della gara.

Entrambe le squadre giocano a viso aperto mostrando ottime trame di gioco.

Ad aprire le danze del match sarà il 3M grazie alla rete siglata da Affatigato la cui conclusione buca i guantoni dell’estremo difensore rosanero Immesi.

La compagine ospite, galvanizzata dal momentaneo vantaggio, continua a spingere sfiorando il raddoppio con Hamici, il suo tiro si infrange sulla traversa.

Coach Rizzo invita i suoi giocatori ad usare la testa, il Palermo C5 si sveglia e inizia a proiettarsi in avanti fino a trovare il pareggio: a 12” dalla fine della prima frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i padroni di casa segnano l’1-1 con Consiglio abile a trovare il varco giusto e a perforare la porta del 3M Calcio a5.

Rete di fondamentale importanza per la formazione rosanero pronta a giocarsi il tutto per tutto nella ripresa.

SECONDO TEMPO:

La seconda frazione di gioco è un assoluto monologo del Palermo C5.

I rosanero trovano subito il 2-1 con Musso che, dopo un bel fraseggio con Romano, elude la marcatura del suo diretto avversario e, di punta, la piazza all’angolino.

Blackout del 3M, ne approfitta il Palermo Calcio a5 che sembra giocare letteralmente sul velluto.

La squadra guidata da Rizzo, con una gran giocata di Romano, trova il 3-1.

Il Palermo C5 continua a pigiare il piede a martello sull’acceleratore segnando altre tre reti: 4-1 firmato da Biondo, 5-1 siglato da Musso su tiro libero (doppietta per lui) e definitivo 6-1 realizzato da Romano (doppietta per lui).

Da segnalare la prestazione eroica di un monumentale Romano sceso in campo col “turbante” nonostante gli 8 punti di sutura in testa, infortunio rimediato in occasione della gara di andata contro il 3M.

Vittoria di fondamentale importanza per il Palermo Calcio a5 che ribalta in grande stile il 2-1 del primo match aggiudicandosi il passaggio del turno in Coppa Italia.