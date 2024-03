Palermo Football Conference, ag. Diakité: «Trattativa? La volontà dei rosa ha fatto la differenza»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference Fabrizio Ferrari agente tra gli altri dei calciatori rosanero Diakitè e Coulibaly ha rilasciato le seguenti parole:

«Trattativa difficile e lunga nata dal mercato estivo con un’offerta che non era stata accettata. Abbiamo provato ad intavolare senza andare a complicare le cose. Capozzucca ovviamente facendo il suo lavoro il suo intento era quello di privarsi di un giocatore fondamentale del suo club. Poi la volontà del Palermo ha fatto la differenza. Paura che non andasse in porto? Fino all’ultimo ci sono stati problemi e non è stato semplice mettere apposto ma fa parte di situazioni normali. Poi a gennaio è più complicato . Sono contento che sia andata a buon fine».

«Coulibaly? Più semplice come trattativa ma era una trattativa diversa. Nonostante ci fosse confusione, il progetto di Palermo era più interessante. Riscatto? Obiettivo è la A del Palermo ma crediamo nel riscatto. Ora la concentrazione sia rivolta al club».