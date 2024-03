Palermo Football Conference, ag. Ranocchia: «I rosa ci avevano contattato già a giugno»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference, Michiele Fioravanti, agente tra gli altri di Filippo Ranocchia e appartenente alla stessa agenzia che segue Brunori, ha rilasciato le seguenti parole:

«Caputo al Palermo e Brunori via? In questo momento non è giusto parlare di questo. Ci sono state delle squadre che l’hanno cercato che però ha negato qualsiasi forma di interesse ad aprire una trattativa ma Matteo merita la A. L’intenzione è di andare in A con il Palermo. È il suo sogno di andare in A con il Palermo.

«Ranocchia? L’operazione nasce nel mercato estivo che ci avevano già contattato a giugno. La volontà era quella di fare esperienza in A ma nel mercato di gennaio si sono fatti sotto e la volontà era quello di diventare un calciatore importante avendo l’importanza che merita».