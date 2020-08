Sono l’esterno offensivo Nicola Valente e l’attaccante Andrea Saraniti i primi due colpi di mercato del Palermo targato Boscaglia. I due calciatori, arrivati questa mattina nel capoluogo siciliano, hanno già svolto le visite mediche e hanno firmato un contratto che li legherà al club di viale del Fante per due stagioni.

Sia l’ex Lecce, che l’ex Carrarese hanno infatti trovato l’accordo con Castagnini e Sagramola per un biennale, proprio come il tecnico Boscaglia, più bonus in caso di promozione dalla serie C alla serie B.