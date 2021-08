L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla ripresa degli allenamenti del Palermo.

Palermo che si prepara al grande abbraccio. Questo pomeriggio, infatti, per il primo allenamento in città dopo il ritiro di San Gregorio Magno, la società ha deciso di aprire le porte dello stadio Barbera ai tifosi.

La squadra, intanto, si è ritrovata ieri sera nella clubhouse dello stadio per una cena di gruppo tra giocatori, uomini dello staff e dirigenti. Da oggi riprenderà la preparazione in città dopo i quattro giorni di riposo concessi dal tecnico Filippi al termine del ritiro. L’unico assente resta ancora Brunori che dovrebbe aggregarsi alla sua nuova squadra domenica, non appena terminerà la bolla a cui la Juventus Under 23 è costretta dopo i casi di positività di due giocatori.