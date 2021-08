L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si è soffermato su Nicola Valente, soprannominandolo “Il tuttofare”.

La promozione di Filippi in panchina ha segnato la svolta, soprattutto nel rendimento del giocatore che ha aumentato la sua pericolosità sotto porta a causa dell’arretramento di dieci metri.

Corsa, progressione, l’uno contro uno quasi sempre a favore, qualità che partendo da più dietro gli hanno consentito di sfondare l’area. In ritiro Valente ha affinato le armi, la scorsa stagione è stato tra i più continui. Adesso a quasi trent’anni ha voglia di vincere qualcosa che resti nella sua carriera e una promozione in serie B con il Palermo non sarebbe un traguardo da poco.