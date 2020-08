Per il Palermo si è aperta ufficialmente l’era Boscaglia. Il tecnico gelese, presentato ieri mattina al Renzo Barbera, con a fianco l’ad Sagramola e il ds Castagnini, guiderà la squadra rosanero nella prossima stagione di serie C.

La dirigenza rosanero, guidata dal duo Sagramola-Castagnini, continua a lavorare sotto traccia sul mercato per consegnare nelle mani del tecnico una rosa composta da 18 elementi per l’inizio del ritiro di Petralia Sottana fissato per lunedì prossimo 24 agosto, da completare nei giorni immediatamente successivi. Dopo i primi due colpi per rafforzare l’attacco firmati Saraniti e Valente, adesso è ufficiale anche il primo rinforzo per la difesa.

Si tratta di Ivan Marconi, arrivato dal Monza. Classe 89’ di Brescia, di ruolo difensore centrale, ma all’occorrenza anche arruolabile come terzino sinistro, Marconi vanta una notevole esperienza in serie C, tra vecchio e nuovo format: oltre 150 presenze con le maglie di Savona, Cremonese e Monza. Marconi inizia la sua carriera nel 2009 con la maglia del Gubbio dove in due stagioni della vecchia C2 colleziona 35 partite e 1 gol. A partire dalla stagione 2010-2011 si trasferisce al Savona dove in 5 stagioni colleziona 156 presenze tra C2 e C1 e la nuova versione di serie C.

Dalla stagione 2015-2016 indossa a maglia della Cremonese dove colleziona prima 62 presenze in C durante le prime due stagioni e 26 presenze in due stagioni di B. Nel gennaio 2019 si trasferisce al Monza di Berlusconi dove colleziona 31 presenze in una stagione e mezza in serie C, conquistando con i brianzoli la promozione in B nell’ultima stagione. Esperienza, affidabilità, duttilità e temperamento, queste le caratteristiche principale del nuovo, esperto difensore del Palermo.

L’ex Monza, dunque, si va ad aggiungere a un pacchetto di difensori centrali che può contare già sui riconfermati Crivello, Lancini, Accardi e il giovane Peretti (appena atterrato in città), pronto a battagliare per una maglia da titolare nella nuova difesa targata Roberto Boscaglia.