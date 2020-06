Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha presentato quest’oggi il documento di 42 pagina “Palermo Si Cura”, che detta le linee guida per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus a Palermo. Orlando, come riporta “Repubblica”, tra i diversi temi, ha annunciato anche la disponibilità del Comune ad aprire spazi comunali – ville, teatri, palestre – per consentire alle scuole di organizzare le lezioni in spazi più ampi, mentre per i bambini ripartirà il progetto Pedibus: percorsi dedicati pedonali per raggiungere le scuole. C’è inoltre l’intenzione di ripartire con le zone a traffico limitato, di potenziare il bike-sharing che sarà attivo fino alle 23 e di risistemare le piste ciclabili che ci sono già: Politeama-Zisa, via Messina Marine-Favorita, via Messina marine-Sperone, Favorita-Mondello, Via del Fante, viale Venere-via dell’Olimpo, piazza Acquasanta-piazza Saliba, viale Strasburgo-via Pasquale Calvi. Il documento annuncia anche la realizzazione entro settembre di un percorso ciclabile da viale Praga a via Dante.