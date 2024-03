Palermo, ecco come uscire dalla crisi: “Serve soltanto questo” | Svolta inaspettata per i rosanero

Le recenti parole hanno svelato come il club rosanero può rialzare finalmente la testa e puntare finalmente in grande per il futuro, che al momento sembra più nero che rosa.

La crisi del Palermo sembra non avere fine. La squadra di Eugenio Corini infatti è stata sconfitta venerdì sera in casa dal Venezia con un netto 3-0, non riuscendo così a dare seguito alla vittoria della scorsa settimana ottenuta in casa del Lecco. In questo modo dunque i rosanero non riescono a muovere la classifica.

Al momento infatti il club siciliano si trova al sesto posto, e vede allontanarsi il sogno della promozione diretta in Serie A in maniera quasi definitiva. Il secondo posto infatti dista ben 8 punti a otto giornate dal termine del campionato.

E’ un vero e proprio momento buio dunque quello che sta colpendo la squadra, che non riesce proprio a reagire. Di recente però un annuncio clamoroso ha svelato come il Palermo può uscire da questa situazione.

Palermo puoi farcela, ecco come

Nelle scorse ore Bruno Tedino, ex allenatore del Palermo al momento svincolato, ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni della Repubblica. I temi affrontati dal 59enne sono stati diversi, ma in particolar modo il tecnico si è soffermato sulla situazione attuale proprio del club rosanero, che non sembra essere in miglioramento dopo gli ultimi risultati negativi.

Secondo Tedino infatti occorre un po’ di pazienza, visto che sia la società che la rosa sono forti e possono puntare in alto. Ovviamente il popolo palermitano a fretta di tornare a calcare il palcoscenico della Serie A, ma solo sostenendo la squadra si potranno fare grandi cose.

Le parole di Bruno Tedino

”Quella del mio amico Vanoli è una compagine preparata bene, confrontarsi con loro è difficile per chiunque. Sono state poste delle basi importanti ma nel calcio non si può avere tutto subito, succede di rado. Anche con immense possibilità economiche. Il Cittadella ne ha perse otto di fila e ha preservato Gorini: bisogna capire se il condottiero è quello giusto”.

”Gli ostacoli ci sono, ma è vitale la volontà di superarli. Il Palermo è gestito molto bene dai dirigenti; il roaster è forte, lo staff anche. Serve solo calma, penso che si possa aprire un ciclo solido. I tifosi vanno rispettati, ma stringano i denti: sono a ridosso della A dopo essere ripartiti dalla D, devono remare insieme”.