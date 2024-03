Gautieri: «Il Palermo è in buone mani con Corini, secondo posto ancora raggiungibile»

Carmine Gautieri, ex allenatore di Virtus Lanciano, Triestina e Latina, è intervenuto in diretta su TvPlay in cui ha anche parlato di Serie B e del cammino del Palermo:

«Il campionato di Serie B Non è per niente facile. Parma, Venezia, Cremonese Como e Catanzaro stanno facendo qualcosa di straordinario. I ducali stanno legittimando un campionato incredibile ma anche le altre che ho citato meritano i complimenti. Il lavoro di Vivarini a Catanzaro? Penso che lui ha sempre dimostrato di essere un ottimo allenatore. C’è da dire però che dietro ha una società forte e seria, fatta di persone per bene. Per loro sarà importante arrivare ai playoff e secondo me in caso se la potranno anche giocare”.

Il Palermo non ha avuto una continuità importante. Il suo cammino è stato troppo altalenante, troppi punti persi per strada. Il lavoro di Corini? Secondo me il Palermo è in buone mani e può puntare ancora al secondo posto. In caso di playoff i tifosi potrebbero essere un fattore in positivo».