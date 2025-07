Palermo è pronta ad abbracciare il Manchester City

Palermo, sei pronta? Così si conclude lo spot promozionale per l’Anglo-Palermitan Trophy, che si terrà sabato 9 agosto allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Il video si apre con un susseguirsi di immagini del passato, dalle più lontane alle più vicine. Immagini che riaffiorano ricordi e nostalgia e, a seguire, i volti degli attuali protagonisti rosanero.

Si riprende la storia del calcio palermitano: inizia tutto dal mare che, tramite una nave inglese, porta il calcio a Palermo, facendo nascere, il primo novembre del 1900, l’Anglo-Palermitan Athletic Football Club.

Adesso il vento del mare sta riportando gli inglesi a Palermo: i nostri cugini del Manchester City.

L’attesa in città cresce e tutti non vedono l’ora di partecipare a questo grande evento.

Di seguito il video spot: