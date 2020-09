Sabato di sanzioni in centro a Palermo, infatti due pub sono stati multati ed è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni per non aver rispettato le norme anticovid. Secondo quanto riporta “Palermo Today” i due pub sarebbero “Il Sottocapo” e i “Grilli” entrambi in centro città. La multa che è stata disposta per i due locali è di 1200 euro, in particolare i clienti giravano con cocktail in mano e mascherine sul gomito.