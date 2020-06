Come riportato da “Gds.it” dopo oltre tre mesi riapre il santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino. Ad annunciarlo don Gaetano Ceravolo. Il luogo di culto era stato chiuso lo scorso 10 marzo a causa dell’emergenza coronavirus e dal prossimo martedì 16 giugno i fedeli vi si potranno nuovamente recare. I giorni e gli orari di apertura del Santuario di Santa Rosalia, al momento, saranno soltanto martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per entrare occorrerà utilizzare la mascherina e attenersi al distanziamento che già vale in tutte le chiese italiane.