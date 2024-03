Palermo, domani arriva il Lommel in città

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che domani riceverà la squadra del Lommel.

Dopo due giorni di riposo è ripresa ieri pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo. I rosanero, sotto lo sguardo attento di Corini, lo hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità, potenza aerobica, possesso palla ed una partita a tema.

Per Brunori e compagni la sosta sarà un periodo utile per ricaricare energie fisiche e mentali in vista dell’ultimo scorcio di regular season. Domani, inoltre, arriverà in città anche il Lommel, formazione di seconda divisione belga della galassia City Group, che rimarrà lavorerà in alternanza con il Palermo sui campi di Torretta.

Con le due squadre che poi, sabato alle 14 al Barbera, si sfideranno in amichevole. Sul fronte rientri dagli infortuni in questi giorni i rosanero proveranno a recuperare Lucioni, l’obiettivo è quello di riavere l’esperto difensore centrale la prossima settimana e quindi a disposizione per la sfida con il Pisa.