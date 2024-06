Palermo-Dionisi. Pomini: «È un top. Rosa avevano già una grande squadra»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Dionisi, prossimo allenatore del Palermo e sul parere dell’ex rosa Pomini.

Alberto Pomini, con una carriera ventennale che lo ha portato a giocare in tutte le categorie, conosce bene sia il calcio che Alessio Dionisi, avendolo avuto come allenatore al Venezia. Con il Palermo e il Venezia, Pomini ha vissuto esperienze significative e sarebbe rimasto con i rosanero se non fosse stato per il fallimento del club.

Quando gli è stato chiesto di Dionisi, Pomini ha espresso grande apprezzamento per l’allenatore, definendolo giovane ma esperto, avendo lavorato in tutte le categorie. Al Sassuolo, Dionisi ha ottenuto buoni risultati nonostante le difficoltà dell’ultima stagione, che Pomini attribuisce a problemi oltre il controllo del tecnico. Secondo Pomini, la scelta di Dionisi da parte del Palermo dimostrerebbe l’intenzione della proprietà di costruire un progetto ambizioso e duraturo con un allenatore affermato ma giovane.

Pomini crede che Dionisi possa conquistare il pubblico di Palermo attraverso il suo impegno e la sua dedizione sul campo piuttosto che con proclami. Dionisi è noto per la sua meticolosità nella preparazione delle partite, il che dovrebbe aiutare a ottenere risultati e guadagnare la fiducia dei tifosi.

Analizzando la stagione appena conclusa del Palermo, Pomini ritiene che la squadra avesse uno dei migliori organici della Serie B, se non il migliore, ma che mancasse di continuità. Tuttavia, crede che siano state gettate le basi per un futuro promettente, specialmente con l’aggiunta di un allenatore come Dionisi.

Pomini ha anche commentato su alcuni giocatori chiave del Palermo. Francesco Di Mariano, con il suo attaccamento alla maglia, e Pietro Ceccaroni, un difensore di grande personalità e uno dei migliori della Serie B, sono considerati fondamentali per il prossimo anno.

Per quanto riguarda i portieri, Pomini ha elogiato Mirko Pigliacelli per la sua costanza e l’importanza dimostrata negli ultimi anni. Ha anche visto in Sebastiano Desplanches un giovane di grande talento e futuro, evidenziando l’investimento del Palermo su di lui come portiere titolare per il futuro.

Infine, Pomini ha parlato del suo attuale ruolo come allenatore dei portieri della rappresentativa nazionale di Lega Pro e collaboratore con l’Assocalciatori. Tuttavia, ha espresso il desiderio di diventare un preparatore dei portieri a tempo pieno in un progetto importante, confermando la sua passione per il calcio e la volontà di continuare a contribuire al mondo del calcio anche fuori dal campo.