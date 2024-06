Gds: “Il Palermo sceglie la strada Dionisi. Per il ruolo di ds sprint per Matteo Tognozzi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la scelta di Dionisi come tecnico.

Il Palermo sembra aver scelto Alessio Dionisi come nuovo allenatore, superando Paolo Zanetti nella selezione finale. Dopo settimane di contatti e valutazioni con vari tecnici, la società ha deciso di puntare sull’ex allenatore del Sassuolo. Dionisi è un allenatore giovane ma con una buona esperienza, avendo allenato per due stagioni in Serie B e tre in Serie A, oltre a una carriera nelle categorie minori. Questo profilo si adatta perfettamente al progetto ambizioso del Palermo, che mira a raggiungere la Serie A il più presto possibile come protagonista.

La società di viale del Fante ha iniziato a cercare un nuovo allenatore dopo l’eliminazione in semifinale dei play-off per mano del Venezia, promossa poi in Serie A. La ricerca si è concentrata su un tecnico giovane, di prospettiva e con una discreta esperienza. Paolo Zanetti era inizialmente in pole position, ma la situazione è cambiata negli ultimi giorni a favore di Dionisi.

Dionisi, 44 anni, ha un curriculum significativo: ha guidato il Venezia alla salvezza in Serie B nella stagione 2019/2020 e l’Empoli alla promozione in Serie A nel 2020/2021, con un campionato quasi perfetto. Successivamente, ha allenato il Sassuolo, ottenendo un undicesimo e un tredicesimo posto prima di essere esonerato nella stagione appena conclusa.

Dionisi ha un contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno, con risoluzione automatica in caso di retrocessione in Serie B, e sembra essere pronto a stipulare un nuovo accordo a lungo termine con il Palermo. La proposta rosanero, supportata dal City Football Group, è molto allettante per Dionisi, anche perché Palermo rappresenta una piazza importante nel panorama calcistico nazionale.

L’accordo non è ancora stato ufficializzato, ma la direzione sembra chiara. Il Palermo vuole ripartire da Dionisi, fornendogli una squadra competitiva per puntare alla promozione in Serie A. Dopo la firma, l’attenzione si sposterà sulla costruzione della squadra e sul mercato per rafforzare l’organico esistente.

In parallelo, il Palermo sta per definire anche la scelta del nuovo direttore sportivo, con Tognozzi in pole position per il ruolo. Questo nuovo assetto dirigenziale e tecnico dovrebbe essere completato in settimana, segnando l’inizio di una nuova era per il club rosanero.