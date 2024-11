Palermo, Di Francesco: «Il calore dei tifosi palermitani è incredibile. Crediamo nella A»

Federico Di Francesco, ospite al format calcistico di RDS “Radio Serie A”, ha affrontato una lunga chiacchierata su diversi temi legati al momento del Palermo, dal bilancio delle prime giornate di campionato, al rapporto con la città e i tifosi, fino a ricordi personali e professionali.

Il legame con i tifosi – «Il calore dei tifosi palermitani è incredibile», racconta. «Per le strade percepisci la passione e l’amore per questa maglia. È una responsabilità, ma anche un privilegio. Ovunque andiamo, troviamo tifosi pronti a sostenerci».

Il supporto del City Football Group: «Si percepisce la volontà di costruire qualcosa di grande. La Serie B è difficile, ma stiamo lavorando in una società ben strutturata e in continuo miglioramento. Il nuovo centro sportivo di Torretta è una risorsa preziosa, con strutture all’avanguardia in un paesaggio mozzafiato».

L’obiettivo Serie A – «Non ci nascondiamo: sappiamo che i tifosi vogliono la Serie A, e anche noi ci crediamo. Abbiamo perso terreno, ma siamo determinati a recuperarlo partita dopo partita».

Un aneddoto sulle trasferte – «L’anno scorso, a Modena, c’erano 4.000 tifosi: sembrava di giocare in casa. A Bolzano, invece, un tifoso mi ha regalato un santino di Santa Rosalia, segno della devozione e dell’affetto che ci accompagna ovunque».