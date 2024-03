Palermo, Di Francesco: «I fischi fanno male, abbiamo delle responsabilità nei confronti dei tifosi»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Federico Di Francesco ha rilasciato le seguenti parole:

«I fischi fanno molto male ma questo ci fa capire la responsabilità che abbiamo verso i tifosi, dobbiamo ribaltare la situazione e finire il campionato alla grande. Il mister ci ha sempre sostenuto nelle difficoltà, ci affidiamo a lui. Lui ha giocato nel Palermo ed è stato una bandiera, nessuno meglio di lui sa cosa vuol dire vestire questa maglia, giocare e vincere per il Palermo. Cercheremo tutti insieme di risalire la china e finire al meglio la stagione. Per far rinascere l’entusiasmo dei tifosi bisogna fare risultati il prima possibile, la piazza si accende quando si vince e diventa un valore aggiunto per noi».