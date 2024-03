Palermo, Di Francesco: «Crediamo nella Serie A. Contro il Pisa dobbiamo vincere»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Federico Di Francesco ha rilasciato le seguenti parole:

«Adesso mancano 8 partite, la sosta ci può aiutare per prepararci al meglio. È stato un periodo difficile, i risultati non sono arrivati e abbiamo sentito il peso della situazione. Dobbiamo lavorare tutti quanti sulla stessa direzione, queste otto partite sono come un mini campionato. Noi crediamo ancora nella serie A e vogliamo finire in crescendo, questo gruppo se lo merita, dobbiamo dare sempre di più. Alla ripresa del campionato dobbiamo ragionare gara dopo gara. Contro il Pisa dobbiamo vincere per noi, per i tifosi e soprattutto per dare una sterzata al campionato»