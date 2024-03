Escl. Prandelli: «Scomparsa Barone grave perdita. Corini e il Palermo…»

«La scomparsa di Barone è una tragedia. Conservo il ricordo di una persona perbene e di un grande dirigente. Condoglianze alla famiglia e a tutto il mondo viola». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Cesare Prandelli in merito alla tragica scomparsa del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone.

C’è un ricordo particolare che la lega all’ex dirigente della Fiorentina?

«Raffigurava la figura del direttore con polso fermo e voglia di costruire una società all’avanguardia. Il tutto senza mai trascurare l’importanza dei rapporti umani. È una grave perdita per la famiglia, la Fiorentina e per tutti in generale».

Spostandoci a Palermo il suo ex giocatore Eugenio Corini non sta attraversando un momento felice.

«Eugenio ha dimostrato di saper fare l’allenatore. È una persona dotata di grandi capacità e sensibilità. Deve ascoltare tutti ma essere in grado di gestire determinate situazioni da solo. Lo invito a seguire il proprio istinto».

Che idea si è fatto del Palermo?

«È una squadra che ha mostrato in certe situazioni equilibrio e organizzazione, ma anche palesato degli sbandamenti in altre. Eugenio dovrà essere bravo a lavorare soprattutto su questi ultimi aspetti. Il Palermo non deve smettere di credere nella possibilità di andare in Serie A».