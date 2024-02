Palermo, Desplanches sta per tornare. Lucioni no: le ultime dall’infermeria

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’infermeria del Palermo.

Dopo la pesante sconfitta rimediata al Barbera contro la Ternana martedì sera, il Palermo ieri mattina è ripresa a Torretta la preparazione del Palermo, in vista della prossima gara contro il Brescia, in programma sabato alle 14 allo stadio Rigamonti.

La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha fatto fisioterapia e palestra, mentre il secondo un’attivazione e mobilità, resistenza alla velocità ed una partita a tema. Sempre ai box Lucioni e Desplanches: il primo ne avrà ancora per diverse settimane e dunque la difesa sarà ancora orfana di lui, mentre il secondo è sulla via del completo recupero.