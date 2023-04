Il tecnico del Cosenza, William Viali, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Palermo in programma lunedì alle 20:30.

Ecco le sue parole:

«Ci arriviamo con uno spirito positivo dato dagli ultimi risultati e prestazioni. Ma non dobbiamo niente per scontato. Incontriamo una squadra forte, che soprattutto in casa sta facendo un grandissimo percorso. Per competere dobbiamo fare un’altra prestazione eccezionale, dove tutti si aiutano l’un con l’altro. Pretendo questo atteggiamento anche lunedì a Palermo. Gara di andata? Sarà una partita diversa questa. Chiaramente perché noi abbiamo cambiato e anche il Palermo si è rinforzato a gennaio. Hanno una consapevolezza diversa e stanno giocando un gran girone di ritorno. Vengono da una sconfitta a Parma nella quale comunque hanno fatto un’ottima prestazione. È una squadra che sa quello che vuole, da parte nostra c’è bisogno di un’ennesima prestazione di altissimo riverso».

«Come inquadro il Palermo? Una squadra completa, allenata bene e tatticamente sa quello che fa. Era già qualitativa all’andata, a gennaio hanno alzato il tasso tecnico. Una formazione pericolosa, perché la proiezione del Palermo negli ultimi tre mesi dice che è una squadra di alta classifica. Conoscere risultati delle altre? Per noi è abbastanza relativa come cosa. Possono accadere ancora tante cose nelle prossime gare. Dobbiamo cercare di viverla come fosse LA partita. Dobbiamo cercare di vivere questa e le prossime cercando di portare a casa il massimo. Calcoli non se ne possono fare».