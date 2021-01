Continuano i controlli della Polizia Municipale sul rispetto delle misure di contenimento al Covid-19.

Gli agenti del Nucleo controllo attività commerciali su area pubblica, in servizio per il controllo del mercato rionale di Partanna Mondello, hanno sanzionato un venditore che non rispettava le prescrizioni relative al commercio al dettaglio previste dal DPCM del 14 gennaio e lo hanno denunciato per invasione del suolo pubblico.





L’uomo vendeva capi di abbigliamento per adulti usati, posti in esposizione su rastrelliere di metallo posizionate sulla sede stradale, violando le disposizioni del DPCM.

II venditore è stato sanzionato sia per avere commerciato prodotti non consentiti, che per avere esercitato l’attività di vendita senza la prescritta autorizzazione e denunciato per aver invaso circa 50 metri quadrati di suolo pubblico.

Ammontano a complessivi 882 euro le sanzioni elevate durante il controllo.

L’attività di vendita è stata interrotta ed è stato intimato l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, che il soggetto ha effettuato immediatamente in presenza degli agenti.