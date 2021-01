De Rose, ufficialmente nuovo giocatore del Palermo, ha voluto salutare così sui social la sua ex squadra:

“Avrei mille cose da dirvi per ringraziarvi dell’affetto che mi avete dato in questo anno e mezzo…abbiamo vissuto emozioni che resteranno indelebili nella mia mente…indossare questa maglia e rappresentare questa città per me è stato motivo di orgoglio.





Oggi per me comincia una nuova avventura ed era doveroso scrivere qualcosa a voi che mi avete adottato e fatto sentire a casa fin dal primo giorno..me ne vado in silenzio così come sono arrivato, ma nel mio cuore e nella mia mente sentirò per sempre le vostre urla.

Ciao Reggio

Il vostro capitano”