Il Palermo è alla ricerca dell’attaccante per la prossima stagione. I rosanero sanno quanto è determinante un bomber nel campionato di Lega Pro che può portare punti importanti, quelli che alla fine fanno la differenza. Il duo formato da Sagramola e Castagnini ha in mente come prima scelta Simone Corazza della Reggina, ma il giocatore ha richieste molto alte per le casse del club di Viale del Fante e come se non bastasse su di lui c’è la concorrenza di molte squadre di Serie C.

Ragion per cui la dirigenza del Palermo si sta guardando attorno per cercare di trovare un’ottima soluzione per il mercato rosanero. Nel ventaglio di possibilità per Sagramola e Castagnini è spuntato il nome di Mamadou Kanoutè, attaccante che milita nel Catanzaro. Il giocatore l’anno scorso è stato autore di 25 presenze e 5 gol. La nostra redazione ha voluto sentire il suo procuratore Claudio Tonioli, che ci ha detto che ci sono stati contatti tra la società di Viale del Fante e l’entourage del giocatore, a quanto pare la trattativa sembra al 50%, manca la restante metà per completarla. In più all’attaccante piacerebbe molto la piazza di Palermo per via del blasone del club e il calore del tifo rosanero.

Insomma il Palermo sta trattando per Kanoutè, chissà se l’attaccante senegalese potrà fare al caso dei rosanero per guidare l’attacco in un campionato ostico come la Lega Pro. Anche perché il girone C si preannuncia abbastanza duro, con la presenza di squadre come Bari, Avellino, Foggia e le retrocesse dalla Serie B.