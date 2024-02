Palermo-Como: raggiunta quota 17.356 presenze in 24 ore

Il Renzo Barbera si prepara al match di sabato, 17 febbraio, che vedrà in scena il Palermo ed il Como. Per il match si prospetta il tutto esaurito, infatti dopo soltanto 24 ore dall’apertura della vendita sono stati già acquistati oltre 17mila biglietti, per l’esattezza 17.456 come comunica il club di viale del Fante tramite i propri canali social. La gara sarà anche la prima con i nuovi tornelli, quindi i per i tifosi non dovrebbero prospettarsi i disagi subiti nella gara contro il Bari.

