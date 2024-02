Palermo-Como, Corini: « So cosa serve per vincere qui. L’entusiasmo si alimenta con il lavoro»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per commentare il 3 a 0 del Palermo sul Como.

Di seguito le sue parole:

«Spirito di gruppo? Ricordo che abbiamo cambiato 10 calciatori, siamo passati attraverso varie situazioni e c’è stato il coraggio di portare una squadra su una direzione e c’è stata una crescita sotto tutti i punti di vista. Abbiamo vinto partite in bilico e li è cresciuta la coesione di un gruppo che ha ritrovato caratteristiche di un certo tipo e non c’è una settimana in cui non faccio vedere a video situazioni in cui la squadra combatte e gioca di squadra. Attraverso la crescita, la voglia e l’intensità si diventa forti.

Difesa? Penso che questo percorso parte da lontano, avevo la visione di come potesse diventare la squadra. Abbiamo avuto coraggio, poi si può migliorare sempre, ma nella tua testa devi avere quella direzione da far seguire alla squadra. Una squadra che vince è una squadra equilibrata. Ci sono momenti in cui devi decidere cosa fare e come rischiare, abbiamo avuto coraggio e consolidato determinate caratteristiche. Questo è un percorso che non è finito. Oggi vado a casa contento per aver vinto e perché la squadra ha retto un momento complicato. Le partite cambiano e gli avversari sono di valore, la direzione è quella giusta non dobbiamo dare nulla per scontato. So come risponde Palermo e so di cosa ha bisogno. So cosa serve per vincere qua e ogni giorno seguiamo la direzione giusta per far si che i tifosi ci spingono. Questo entusiasmo va alimentato con lavoro duro. Il campionato è ancora molto lungo».