Palermo-Como, Corini: «Non ho avuto tempo di capire perchè Gomes non abbia calciato»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per commentare il 3 a 0 del Palermo sul Como.

Di seguito le sue parole:

«Anche gli esterni difendono? Per far riconoscere il valore del difendere tutti insieme ho fatto vedere dei pezzi di gare di Premier League. Attraverso questo lavoro e il centrocampo ho bisogno che gli esterni facciano un lavoro importante nella fase di non possesso. Nei primi 25 minuti è un pò mancato questo. Bisogna dare merito al Como che per la prima parte del primo tempo ha fatto bene.

Aurelio non è stato aiutato nei primi minuti, la squadra era bassa, poi è salito e sono contento, non era facile per lui. Ha fatto molto bene e molto solido nel secondo tempo, molto contento della sua prestazione

Mancato gol di Gomes a porta vuota? Non ho avuto tempo di capire perché Claudio non ha tirato, ero concentrato sul contrattacco del Como. Claudio ha avuto la percezione di essere lontano dalla porta e ha perso il tempo di gioco. Impatto Ranocchia? Quando rendi qualitativo il tuo gioco diventi una squadra. E’ stato acquistato perché ha qualità tecnico-Tattiche ed è un centrocampista maturo. Il fatto che abbia fatto tre gol in tre partita certifica questo, ha dimostrato di aver alzato la qualità della squadra».