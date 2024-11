Palermo-Cittadella, Dionisi: «Prestazione positiva ma se perdiamo non va bene»

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga per 1 a 0 contro il Cittadella:

«Rigore negato? Non mi soffermerei sul pugno a Nedelcearu, c’è il Var e non ce lo spieghiamo. Abbiamo creato tanto e non ci spieghiamo perché il primo tempo è finito 0-0, da tempo sta succedendo questo. È mancato il gol. Il risultato poteva sembrare scontato ma per la prestazione fatta poteva esserlo. Parlo di una prestazione positiva ma se il Palermo gioca bene e perde in casa non va bene. quanto c’è di sfortuna e quanto dei demeriti del Palermo? Nella sfortuna non ci credo, magari c’è imprecisione, lo siamo stati oggi e a Mantova. Dobbiamo lavorare»