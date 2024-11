Palermo-Cittadella, Dionisi: «Pisa e Spezia lontane, dobbiamo migliorare il percorso e cambiare trend»

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga per 1 a 0 contro il Cittadella:

«Se mi aspettavo un apporto migliore da chi è entrato? Cercavamo di sbloccare la partita che sembrava bloccata, potevamo essere più verticali. Parlare di chi è entrato e basta sarebbe ingeneroso. Promozione diretta discorso chiuso? Pisa e Spezia sono lontane ma dobbiamo cambiare trend. Dobbiamo migliorare il percorso. Siamo in credito sulla partita di oggi. Se fai questa prestazione e perdi in casa non va bene. Dobbiamo migliorarci, ad oggi siamo noi artefici del nostro destino.

«Spiegazione sul fatto che la squadra gioca bene un tempo e non si conferma? Diciamo che nel secondo tempo siamo stati meno avvolgenti, meno determinanti e abbiamo creato meno occasioni, ma la partita l’abbiamo fatta. Bisogna cercare di gestire le energie. Nella ripresa abbiamo preso un palo e siamo arrivati lì, ma siamo stati imprecisi e meno arrembanti nonostante i quattro attaccanti: se non basta questo dobbiamo lavorare di più. Tutte le occasioni avute forse le altre squadre non le creano nemmeno in tre partite, dobbiamo riassettarci e capire cosa vogliamo essere».

