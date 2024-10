Palermo, “Chiamarsi Bomber” ironizza: “Dua Lipa is for Boys, Martin Scorsese is for men”

Sta facendo il giro del web l’immagine di Martin Scorsese che, durante un evento, ha ricevuto in dono la maglia del Palermo, un omaggio alle sue origini siciliane. Il celebre regista, con radici a Polizzi Generosa, ha accolto con un sorriso il regalo che celebra il legame tra lui e la sua terra d’origine.

Non poteva mancare l’ironia del web, e in particolare la pagina satirica “Chiamarsi Bomber”, che ha prontamente colto l’occasione per creare un meme destinato a diventare virale. Nel meme, è messa a confronto una campagna pubblicitaria con protagonista la pop star Dua Lipa, con la scritta: “Dua Lipa is for boys, Martin Charles Scorsese is for men”, giocando con il contrasto tra la giovane icona della musica pop e il maestro del cinema.

L’immagine di Scorsese con la maglia del Palermo è subito diventata un simbolo di orgoglio per i tifosi rosanero e per i fan del regista in tutto il mondo, mentre il meme ha portato un’ondata di umorismo che ha ulteriormente amplificato la viralità dell’evento.

Ecco il meme in questione: