Palermo: “challenge” per le Legends rosanero (VIDEO)

Qualche settimana fa il Palermo ha inaugurato il nuovo centro sportivo del club, CFA, con sede a Torretta. Per l’occasione la società rosanero ha invitato alcune delle leggende che hanno scritto la storia del club.

Il Palermo ha poi anche invitato alcuni “creators” del mondo calcistico e ciò ha dato vita non solo ad una partitella contro gli ex rosa ma anche ad alcuni video, pubblicati sui vari social, in cui le leggende si sfidavano. Di seguito un video:

