Buste di plastica vuote, contenitori di plastica e di cartone, posate, bicchieri e lattine.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, il tutto risulta abbandonato in strada, nel centro di Palermo, o ai bordi dei cestini ormai stracolmi.





Si tratta chiaramente delle conseguenze dell’asporto: in tanti, in seguito all’ultimo Dpcm, hanno continuato a recarsi in ristorante o nei bar rimasti aperti ma solo in modalità asporto, consumando il pasto fuori dal locale o seduti sulle panchine.