Palermo-Cesena 0-0. La fotogallery

Nel giorno del ricordo di Totò Schillaci il Palermo non riesce a conquistare la vittoria davanti al proprio pubblico. Contro il Cesena termina 0-0 dopo un primo tempo giocato a buon ritmo e un secondo sotto tono e senza molte idee. A dirla tutta le reti sono arrivate, una per parte, ma anche in questo vige parità: il Vari ha annullato per fuorigioco entrambe le reti. Solo sul finale con i cambi effettuati da Dionisi la gara si è accesa ma i rosanero non sono riusciti a trovare il colpo vincente per conquistare i primi tre punti in casa.

