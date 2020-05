Nella settimana che ha spedito il Palermo in Serie C al termine di una meravigliosa cavalcata, la dirigenza è stata scossa dalle dimissioni dell’ormai ex vicepresidente Tony Di Piazza. La stagione 2019/2020, andata in archivio con la promozione, è alle spalle, e la dirigenza rosanero è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. In attesa di scoprire chi sarà il prossimo tecnico delle aquile, iniziano a circolare i primi nomi interessanti in chiave mercato. In particolar modo, sotto la luce dei riflettori c’è la fase offensiva rosanero, che avrà inevitabilmente bisogno di un nuovo innesto. Il nome forte, al momento, è quello di Daniel Ciofani, oggi in forza alla Cremonese.

Con il salto di categoria il Palermo deve rinforzare il proprio reparto offensivo. Fin quando non sarà nominato il nuovo allenatore rosanero, e quindi non si conosceranno le sue esigenze di mercato, le attuali ipotesi di mercato potrebbero non trovare una concreta conferma. Al momento, chi è sicuro di restare in Sicilia anche il prossimo anno, è Roberto Floriano. Arrivato dal Bari e con tanta esperienza nella terza serie nazionale, dopo le 6 reti di quest’anno in Serie D, sarà senza dubbio una pedina di grande valore.

In dubbio invece la permanenza di Ferdinando Sforzini. L’esperto attaccante, ormai 35 anni, ha chiuso la stagione con 5 reti all’attivo. La sua grande esperienza potrebbe risultare importante in Serie C, ma in un parco attaccanti limitato potrebbe essere sacrificato in favore di altri profili. Per capire qualcosa in più, bisognerà capire cosa sarà dei due giovani Mattia Felici e Andrea Silipo, rispettivamente in prestito da Lecce e Roma. Se per il secondo non dovrebbero esserci grossi problemi, per Felici bisognerà fare attenzione alla volontà della società salentina, che potrebbe decidere di trattenerlo.

Ad un passo dall’addio, infine, Giovanni Ricciardo. Nonostante abbia conquistato la palma di capocannoniere della squadra con 9 reti, la sua permanenza al Renzo Barbera sembra essere molto complicata, legata ormai a un sottilissimo filo destinato a rompersi definitivamente. Stando così le cose, al Palermo servirà inevitabilmente una punta di alto livello per completare il reparto offensivo in vista della prossima Serie C.

Daniel Ciofani potrebbe rappresentare la pedina perfetta in termini di esperienza, età e prezzo. Inoltre, con la sua Cremonese sta lottando per una complicata salvezza in Serie B. Se i lombardi dovessero fallire, il passaggio dell’ex Frosinone in rosanero vedrebbe aumentare vertiginosamente le sue quotazione.