L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei trasporti in Sicilia, rivoluzionati per le misure anti-contagio. L’Amat pensa a contratti a tempo per dare fiato all’organico degli autisti. L’idea è quella di assumere a tempo determinato nuovi autisti in attesa dell’imbarcata dei vincitori del bando. Inoltre -scrive il quotidiano, c’è l’idea di potenziare le linee centrali, ma anche verso Mondello, in una stagione estiva entrata nel vivo in anticipo.