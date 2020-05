L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della promozione del Palermo in terza serie. I rosanero – scrive il quotidiano – attendono le decisioni degli organi istituzionali ma non accetterebbero declassamenti dipesi da un cambio di sistema. In particolare, il riferimento è alla C semi professionistica di cui si vocifera. Ieri intanto c’è stata l’assemblea di Hera Hora: Di Piazza onorerà gli impegni economici, ma si guarda intorno per eventuali compratori interessati al suo 40%. Sullo sfondo la possibilità che Mirri possa acquisire le quote.