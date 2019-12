Dopo il pareggio contro il Troina il Palermo corre ai ripari sul mercato. Secondo quanto riporta “Tuttocampo.it”, i rosanero sarebbero pronti ad offrire un ricco biennale a Roberto Floriano, ala sinistra classe 1986 di proprietà del Bari. L’attaccante vanta più di 100 presenze in serie C, e anche venti apparizioni in serie B. Un colpo che sarebbe sicuramente di assoluto spessore per la serie D.