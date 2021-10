L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Roberto Floriano.

Floriano contro il suo passato, quel Foggia che l’ha visto protagonista in due episodi diversi della sua carriera. Contro la squadra di Zeman, domani pomeriggio, toccherà di nuovo al numero 7 rosanero guidare l’attacco del Palermo. Anche ieri in allenamento Filippi lo ha provato in coppia con Fella, alle spalle del centravanti che con ogni probabilità sarà ancora Brunori.

La scelta non dipende solo dalle condizioni non ottimali di Silipo ma anche da questioni di ordine tecnico-tattico. Floriano è ancora fermo ad un gol, ovvero quello su rigore contro il Latina poi diversa chance tutte sprecate. Filippi da lui pretende più concretezza.