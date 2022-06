Stando a quanto si legge su “TMW” dopo l’accordo per il passaggio dell’80% delle quote del Palermo al City Football Group in casa rosanero potrebbe arrivare nel giro di poche ore anche un’altra novità. La dirigenza del club avrebbe deciso di confermare nel ruolo di direttore sportivo Renzo Castagnini.

L’attuale ds rosanero, come molti calciatori è in scadenza di contratto. Se l’indiscrezione fosse vera, allora potrebbe presto firmare un rinnovo.