Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio Enzo Maresca può tornare al Manchester City: l’ex allenatore del Parma è il favorito per prendere il posto di Juanma Lillo, che ha lasciato l’incarico di vice di Pep Guardiola.

Dopo l’esperienza in Serie B al club emiliano, l’ex centrocampista di Juventus e Sampdoria è ora il candidato principale per tornare alla corte di Pep Guardiola. Nei mesi scorsi, ricordiamo, l’ex rosanero era stato ipotizzato come futuro tecnico del Palermo con l’arrivo della nuova proprietà.