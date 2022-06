Intervistato da “Lady Radio” Renzo Castagnini, ds del Palermo neopromosso in Serie B ha parlato così del suo futuro e di quello del tecnico:

«Abbiamo cominciato da zero, sottozero, avevamo un programma di tornare in B in tre anni con un budget buono ma non incredibile e siamo riusciti ad ottenere questo risultato che ci siamo meritati. Resto a Palermo? Io ho un contratto in scadenza, stanno trattando la società e ancora non sappiamo nulla. Futuro legato a Baldini?

Lo conoscevo da molto tempo, ora l’ho conosciuto meglio. E’ un allenatore top. Può allenare in Serie A per la qualità del suo lavoro. Ha un’etichetta sbagliata, perché è un uomo per bene e sincero. Se uno si comporta seriamente, è l’uomo più buono del mondo. Il calcio italiano ti bolla un’etichetta e dopo è difficile togliersela».