Francesco Ghirelli durante la conferenza stampa di fine stagione ha parlato anche sul Caso Catania che ha portato i rossazzurri alla esclusione dal torneo a pochissime giornate dalla fine.

Ecco le sue parole:

«Con le norme pre pandemia probabilmente non si sarebbe potuto iscrivere al campionato. Parlare di campionato regolare solo se si finisce la stagione con 60 squadre è una scemenza. La regolarità del campionato si basa sul rispetto delle regole. Se non paghi i calciatori vai fuori dal campionato. Questo è un esempio di campionato regolare. Continuare fino alla fine con 60 società ma in difficoltà non è una regolarità vera. Sulla strada della regolarità va anche la riammissione, istituto che permette alle società virtuose che retrocedono di tornare in Lega Pro il prossimo anno».