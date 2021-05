Il restringimento della carreggiata sul ponte Corleone, a Palermo, sull’asse di viale Regione Siciliana, ha creato lunghe code e caos. Tale restringimento era stato deciso dall’amministrazione comunale dopo la dichiarazione di rischio crollo per il ponte stesso.

Come riporta “GdS.it”, anche in Viale Regione Siciliana e Via Oreto si registrano lunghissimi tempi di attesa per la strada proprio a causa del fatto che questa è l’unica via alternativa al ponte Corleone.