Palermo, campagna abbonamenti: da oggi prelazione abbonati 23/24 (FOTO)

Il Palermo ha lanciato la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione sportiva. C’è grande attesa per quello che sarà il Palermo di mister Dionisi, per quello che si prospetta essere un campionato importante per i rosanero.

Intanto, appunto, è già iniziata la campagna abbonamenti e da oggi è partita anche la prelazione per gli abbonati 23/24 per la conferma del posto. A renderlo noto è il club mediante una stories su Instagram.

Palermo, lanciata la campagna abbonamenti. Le info